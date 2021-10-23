ИЗВЕСТИЯ iz

6 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр резников
    Европа ,через примерно 100 лет все норовит повоевать с русскими ,но этот раз наверное уже после войны ,,европы,, не ...Политолог оценил ...
  • Василий Коликов
    Министерва не понимает, что бесполетная зона в Германии - вполне по силам ВКС РФ. Все подряд борта сбиваться не будут...Политолог оценил ...
  • Алла Дубинина
    Хохлы с тех пор и стали борзеть. Не сошло бы с рук тогда прижучили бы все их провокации притухли ...Сын погибшего 20 ...

Примаков счел потушенный в Кишиневе Вечный огонь попыткой давления на РФ

Примаков счел потушенный в Кишиневе Вечный огонь попыткой давления на РФ

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что потушенный Вечный огонь в Кишиневе является попыткой Молдавии надавить на Россию для получения дешевого газа, а также поблагодарил местных жителей, которые пришли к памятнику со свечами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх