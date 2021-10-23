Примаков счел потушенный в Кишиневе Вечный огонь попыткой давления на РФ

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что потушенный Вечный огонь в Кишиневе является попыткой Молдавии надавить на Россию для получения дешевого газа, а также поблагодарил местных жителей, которые пришли к памятнику со свечами.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что потушенный Вечный огонь в Кишиневе является попыткой Молдавии надавить на Россию для получения дешевого газа, а также поблагодарил местных жителей, которые пришли к памятнику со свечами.
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