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Артета о победе над «Вулвс»: «Командный дух «Арсенала» невероятен. Игроки растут день ото дня»

Микель Артета дал комментарий после победы «Арсенала» над «Вулверхэмптоном» (2:0).  Об игре «Спасибо болельщикам за поддержку и за то, как они помогли преобразовать этот клуб, спасибо каждому за энергию.

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