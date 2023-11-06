Разбежались во все стороны: баскетболисты отказались обнимать Волочкову на открытии матча

Балерина Анастасия Волочкова вновь угодила в неловкую ситуацию. После того, как бывшая прима Большого театра оглушительно оконфузилась со шпагатом у символа воинской славы, Волочкова уже вряд ли может чем-то удивить.
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