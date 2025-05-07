В соседнем с Ивановской областью Ярославле сбили три БПЛА

На подлете к райцентру соседнего региона отражена атака трех бесплотных летательных аппаратов.На подлете к райцентру соседнего с Ивановской областью региона отражена атака трех бесплотных летательных аппаратов.
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