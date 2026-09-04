На Алтае пресекли схему ОПГ по фиктивным бракам с бойцами СВО на 60 млн рублей

БАРНАУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Алтайском крае 13 членов организованной группы, которые обманом женили мужчин на участницах схемы, отправляли в зону СВО и присваивали их денежные выплаты.
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