Крымчане могут принять участие в акции Сбор «Умный город»Сбор «Умный город» проводится по трем направлениям:сбор средств на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, маскировочных сетей и многого другого;передача.
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