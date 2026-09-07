Чипы памяти толкают цены вверх: смартфоны подорожали на 15%

Цены на смартфоны в мире с начала 2026 года поднялись в среднем на 15%. Впервые в истории отрасли подорожание затронуло свыше 40% моделей, а отдельные устройства почти удвоились в цене — производители компенсируют возросшие затраты на комплектующие.