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Чипы памяти толкают цены вверх: смартфоны подорожали на 15%

Чипы памяти толкают цены вверх: смартфоны подорожали на 15%

Цены на смартфоны в мире с начала 2026 года поднялись в среднем на 15%. Впервые в истории отрасли подорожание затронуло свыше 40% моделей, а отдельные устройства почти удвоились в цене — производители компенсируют возросшие затраты на комплектующие.

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