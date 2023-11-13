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Военкоры сообщают об активной зачистке днепровского пятачка ВСУ «Солнцепеками»

Военкоры сообщают об активной зачистке днепровского пятачка ВСУ «Солнцепеками»

У села Крынки по ВСУ идет массированный удар артиллерии и авиации.Небольшой плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра у села Крынки в Херсонской области прямо сейчас буквально выжигается массированными ударами «Солнцепеками», «Градами» и другими ударными средствами, имеющимися в распоряжении русской армии.

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