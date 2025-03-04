Сергей Кириенко открыл выставку «Путешествие по России»: пространство, объединяющее регионы

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко возглавил торжественную церемонию открытия выставки «Путешествие по России», которая проходит на площадке национального центра «Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии