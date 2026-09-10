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Царьград

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Жители Сочи сняли на видео обстановку во время атаки БЭК на набережную

Жители Сочи сняли на видео обстановку во время атаки БЭК на набережную

На кадрах слышны воющие сирены, видны яркие вспышки, люди кричат и интересуются, нет ли раненых.Жители Сочи сняли на видео город в момент объявления угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) и её отражения.

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