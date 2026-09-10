Жители Сочи сняли на видео обстановку во время атаки БЭК на набережную

На кадрах слышны воющие сирены, видны яркие вспышки, люди кричат и интересуются, нет ли раненых.Жители Сочи сняли на видео город в момент объявления угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) и её отражения.
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