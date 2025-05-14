Разборка Google Pixel 9a показала конструкционные недостатки и почти полную неремонтопригодность

Смартфон Google Pixel 9a, выпущенный в марте 2025 года, подвергся критике после разборки. Конструктивные недоработки в системе влагозащиты и практически несъёмный аккумулятор поставили под сомнение ремонтопригодность устройства и фактическую реализуемость 7-летнего срока его программной поддержки.
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