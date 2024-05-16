В России выросло производство молочной продукции за счет сыра и творога

Производство молочной продукции в России выросло на 7% за счет плавленого сыра и творога. Об этом «Известиям» 16 мая рассказали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» по итогам I квартала этого года.
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