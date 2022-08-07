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На Центральном пляже Белгорода запретили купаться из-за загрязнения воды

На Центральном пляже Белгорода запретили купаться из-за загрязнения воды

Центральный пляж на реке Северский Донец в Белгороде закрыт для купания, 5 августа сообщает пресс-служба МБУ «Управление Белгорблагоустройство» «Согласно результатам последнего исследования, вода в реке Северский Донец на пляже „Центральный“ (По ул.

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