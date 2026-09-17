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Принятие США закона об «адских санкциях» усложнит урегулирование по Украине

Принятие США закона об «адских санкциях» усложнит урегулирование по Украине

Принятие Конгрессом США закона об «адских санкциях» усложнит и так непростые отношения Москвы и Вашингтона.

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