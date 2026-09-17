Принятие США закона об «адских санкциях» усложнит урегулирование по Украине

Принятие Конгрессом США закона об «адских санкциях» усложнит и так непростые отношения Москвы и Вашингтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Куда уходили тыся...
- СК «Для поддержания ...
- Куда уходили тыся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым