Зеленский: Украине нужно одержать три победы в США и Евросоюзе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стране нужны три "победы" на Западе: получить финансирование в конгрессе США, добиться утверждения нового пакета антироссийских санкций и стать членом ЕС.
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