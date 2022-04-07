Спорт Уик-Энд

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Сергей КИРЬЯКОВ: У «Зенита» исчезли огонь и агрессия в игре. Все атаки проходят монотонно и спокойно

Сергей КИРЬЯКОВ: У «Зенита» исчезли огонь и агрессия в игре. Все атаки проходят монотонно и спокойно

Почему «Зенит» забуксовал в весенней части и есть ли шанс петербургскому клубу остаться без чемпионского титула? «Спорт уик-энд» выяснял это у экс-футболиста московского «Динамо» и сборной России, который сейчас в качестве главного тренера возглавляет клуб ФНЛ-2 «Ленинградец».

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