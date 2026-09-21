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RT Russia

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Симоньян: легче поверила бы в инопланетян, чем в такой успех своей книги

Симоньян: легче поверила бы в инопланетян, чем в такой успех своей книги

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась эмоциями от успеха книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости».

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