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«Даже если «Локомотив» вылетит, я переживать не буду». Романцев — о Цорне, Карпине и «Спартаке»

«Даже если «Локомотив» вылетит, я переживать не буду». Романцев — о Цорне, Карпине и «Спартаке»

Рубрика «Спросите у Романцева». Легендарный тренер «Спартака» и сборной России традиционно отвечает на вопросы читателей «СЭ».

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