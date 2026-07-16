Число поданных ФНС заявлений о банкротстве компаний выросло в 4,5 раза за I полугодие 2026

За первое полугодие 2026-го Федеральная налоговая служба (ФНС) подала 9,8 тысяч заявлений о банкротстве юридических лиц, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее, когда было направлено 2,2 тысячи таких заявлений.
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