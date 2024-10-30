ЛДПР собирает анамнез: жители Хабкрая ставят диагноз системе здравоохранения

Хабаровское региональное отделение ЛДПР с 28 октября по 3 ноября проводит акцию «Приемный беспокой». Депутаты и активисты партии узнают, где в регионе медицинская помощь оказывается некачественно или не оказывается совсем.
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