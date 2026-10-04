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Царьград

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Пенсионерка из Кыштыма отдала мошенникам 3,7 млн рублей

Пенсионерка из Кыштыма отдала мошенникам 3,7 млн рублей

Жительница Кыштыма 72 лет сняла все сбережения и передала курьеру 3,7 млн рублей после звонков от лжесотрудников банка, которые угрожали ей обвинением в государственной измене.

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