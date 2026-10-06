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Чрезвычайное положение в Нью-Йорке: США охватила крупнейшая за 35 лет вспышка кори

В октяб­ре 2026 года Соеди­нен­ные Шта­ты пере­жи­ва­ют самый мас­штаб­ный за послед­ние три с поло­ви­ной деся­ти­ле­тия подъ­ем забо­ле­ва­е­мо­сти корью.

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