Как мир поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США?

Республиканец одержал победу над Камалой Харрис. Демократы признали поражение. Какие заявления были сделаны в разных странах относительно Трампа? И что можно прочитать между строк?В основном главы государств и руководители крупных международных организаций относительно результатов выборов в США пишут о том, что с нетерпением ждут возможности поработать с новым американским президентом.