В ЦИК исключили "большевистскую замену" традиционного голосования электронным

Максим Блинов/РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что традиционный способ голосования при помощи бумажных бюллетеней не будет полностью заменен дистанционным электронным голосованием.
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