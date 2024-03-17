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В ЦИК исключили "большевистскую замену" традиционного голосования электронным

В ЦИК исключили "большевистскую замену" традиционного голосования электронным

Максим Блинов/РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что традиционный способ голосования при помощи бумажных бюллетеней не будет полностью заменен дистанционным электронным голосованием.

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