США ввели санкции против иранской сети, финансирующей ядерную программу

Санкции в отношении 10 физических и 27 юридических лиц, которые имеют отношение к иранской сети, финансирующей ядерную программу Ирана ввел Минфин США, 6 июня сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).