Вероника Михайлова-Морару: Несколько прокуроров и судей могут покинуть свои посты

"Вероятно, у неё есть личные опасения, поскольку скоро начнется проверка в Антикоррупционной прокуратуре", - так министр юстиции Вероника Михайлова-Морару прокомментировала решение прокурора Виктории Фуртунэ подать в отставку.
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