Доктор Иванов: Россия должна выйти из ВОЗ. А пока мы жертвы "медицинского фашизма"

ВераВерная ВОЗ нужна чтобы лоббировать интересы международных фармацевтических корпораций. Это бизнес чистой воды. И правильно тут кто-то в комментарии написал - все эпидемии в мире от этой ВОЗ. На населении земного шара ставят эксперименты, приносящие владельцам химфармпредприятий баснословные прибыли. Мы платим огромные деньги в качестве членских взносов, тем самым поддерживая капиталистов, но населению от этого только вред.

Александр Павлов - Сара, я в партию вступил! Сара недовольно ворчит: - Вечно ты Абрам куда-нибудь вступишь: то в говно, то в партию. В какое только говно Россию не затащили, а выходить боязно,-там же их активы, квартиры, бляди и выблядки.