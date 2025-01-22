Медвежий угол
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Медвежий угол

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Доктор Иванов: Россия должна выйти из ВОЗ. А пока мы жертвы "медицинского фашизма"

Доктор Иванов: Россия должна выйти из ВОЗ. А пока мы жертвы "медицинского фашизма"

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Комментарии
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ВераВерная
ВОЗ нужна чтобы лоббировать интересы международных фармацевтических корпораций. Это бизнес чистой воды. И правильно тут кто-то в комментарии написал - все эпидемии в мире от этой ВОЗ. На населении земного шара ставят эксперименты, приносящие владельцам химфармпредприятий баснословные прибыли. Мы платим огромные деньги в качестве членских взносов, тем самым поддерживая капиталистов, но населению от этого только вред.
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6 час.
Александр Павлов
- Сара, я в партию вступил! Сара недовольно ворчит: - Вечно ты Абрам куда-нибудь вступишь: то в говно, то в партию. В какое только говно Россию не затащили, а выходить боязно,-там же их активы, квартиры, бляди и выблядки.
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6 час.
Николай Грузан
Там, где очень долго сидят чинуши -- ДОБРО ОТ ЭТОГО НЕ ЖДИ НИКОГДА.
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5 час.

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