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Политика как она есть

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Тысячи российских релокантов застряли на границе Мексики и США

Тысячи российских релокантов застряли на границе Мексики и США

Пять тысяч российских релокантов застряли на границе Мексики и США, пишет Telegram-канал Mash. Всего, по данным Telegram-канала, в стихийном лагере беженцев возле американской границы находится около 26 тысяч граждан стран СНГ.

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