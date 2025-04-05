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Сводка на утро 5 апреля! Кривой Рог - удар по вечеринке командиров ВСУ, Олешня и Гуево - страшные бои

Сводка на утро 5 апреля! Кривой Рог - удар по вечеринке командиров ВСУ, Олешня и Гуево - страшные бои

▪️ Российские «Герани» нанесли удары по Кривому Рогу. Как ранее сообщало Минобороны, в одном из местных ресторанов была ликвидирована группа командиров ВСУ и западных инструкторов, собравшихся на совещание.

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