Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик подвел итоги матча с «Атлетико» (0:2) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов и прокомментировалГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик подвел итоги матча с «Атлетико» (0:2) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов и прокомментировал слова Лисандро Мартинеса, раскритиковавшего руководство манкунианцев.
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