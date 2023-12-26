Минниханов наградил игроков и тренеров «Зенит-Казань»

В Резиденции Казанского Кремля сегодня прошло чествование волейбольной команды «Зенит-Казань». Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил руководство, тренеров и игроков клуба «Зенит-Казань» с победой в Кубке России по волейболу, передает «Татар-информ».
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