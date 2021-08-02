Популярную дорогу в городе перекроют в ближайшие дни

В ночь с 5 на 6 августа на железнодорожном переезде "Постышевский" во Владивостоке будет частично ограничено движение автотранспортных средств.
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