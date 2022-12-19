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Залужный попросил Зеленского принять закон, ужесточающий наказание для дезертиров

Залужный попросил Зеленского принять закон, ужесточающий наказание для дезертиров

Главком Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный попросил украинского главу Владимира Зеленского в максимально срочном порядке подписать законопроект об ужесточении наказания для военнослужащих, которые не исполняют приказы командования.

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