FP: Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью

ХВАТИТ ТРЕПАТЬСЯ ,докажите делом. Уничтожьте силовые подстанции во всех областных городах, входные ЖД станции ,мосты и работающие предприятия, снабжающие ВСУ-шников. ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?

ГС

Геннадий Свидерский

А их не будет . Пока магнаты, депутаты и политики и меют там свой капитал и интерес , ничего не изменится .