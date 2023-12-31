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FP: Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью

FP: Кошмарный сценарий для Украины теперь стал реальностью

По данным Foreign Policy, то, чего в течение нескольких месяцев так боялись украинские и западные лица, случилось.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
ХВАТИТ ТРЕПАТЬСЯ ,докажите делом. Уничтожьте  силовые подстанции во всех областных городах, входные ЖД станции ,мосты и  работающие предприятия, снабжающие ВСУ-шников. ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
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11 час.
ГС
Геннадий Свидерский
А их не будет . Пока магнаты, депутаты и политики и меют там свой капитал и интерес , ничего не изменится .
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9 час.

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