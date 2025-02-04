Центры подготовки Вооруженных сил Украины предоставляют недостоверные данные о готовности военнослужащих, об этом свидетельствует видео с показаниями пленного солдата, оказавшееся в распоряжении РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии