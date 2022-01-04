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Дания намерена реализовать программу по «поддержке демократии» на Украине и в Грузии

Дания намерена реализовать программу по «поддержке демократии» на Украине и в Грузии

Министерство иностранных дел Дании намерено в ближайшие годы реализовать программу помощи Украине и Грузии, в которой содержатся проекты по поддержке "демократии" и укреплению "энергонезависимости".

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