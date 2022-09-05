Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

"Уже началось": подробности по тайфуну насторожили многих приморцев

"Уже началось": подробности по тайфуну насторожили многих приморцев

Приморцам рассказали подробности по тайфуну, который активно движется на край. Так, его влияние уже началось на некоторые районы, на что настороженно отреагировали местные жители.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх