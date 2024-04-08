Выбор визажиста: 10 лучших румян для любого типа кожи

История румян насчитывает сотни тысяч лет. В Древнем Египте девушки использовали свеклу и красные толченные ягоды для имитации свежего румянца это говорило о здоровье женщины и возможности продолжить род.
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