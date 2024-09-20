«Аль-Джадид»: один человек погиб и более 100 ранены при взрывах в Ливане. 17 сентября в столице страны Бейруте массово взрывались пейджеры участников движения «Хезболла».
Ливан взлетает на воздух: вслед за пейджерами взрываются скутеры и стиральные машины. Подробности
Комментарии
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Раскольников
вообще-то это уже такой беспредел..... и повод к войне....
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2 час.
Виктор Тимошевский
А автомагнитолы,стиральные машинки,скутеры от чего стали взрываться? Кто нибудь в силах объяснить. Или пошла волна нагнетания ситуации?
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2 час.
Виктор Тимошевский
гораздо явный повод это обстрелы и бомбардировки Израилем,военных объектов на территории Ливана и соседних стран. И где тут ответка? Только по улицам бегают.Нет у них единства,каждый за себя и каждый боится вступить в схватку с пейсатыми в одиночку,чем Израиль и пользуется.
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2 час.
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