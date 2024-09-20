Ливан взлетает на воздух: вслед за пейджерами взрываются скутеры и стиральные машины. Подробности

А автомагнитолы,стиральные машинки,скутеры от чего стали взрываться? Кто нибудь в силах объяснить. Или пошла волна нагнетания ситуации?

Виктор Тимошевский

гораздо явный повод это обстрелы и бомбардировки Израилем,военных объектов на территории Ливана и соседних стран. И где тут ответка? Только по улицам бегают.Нет у них единства,каждый за себя и каждый боится вступить в схватку с пейсатыми в одиночку,чем Израиль и пользуется.