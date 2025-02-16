Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Severyanin
    Ну что, лучше поздно, чем никогда. Орбан прозрел, в отличии от других европейцев, которые растопырили рты на наши бог...Орбан рассказал, ...
  • Лев Добрый
    Прекрасно, лишь бы толк был!🤠👍👈"Я доверяю Путину...
  • Лев Добрый
    Пинком под зад Ес - это хорошо, но возможны варианты, например - удар в промежность!🤠😱👈😜Премьер Литвы: пе...

Премьер Литвы: переговоры Путина и Трампа станут пинком под зад Европе

Премьер Литвы: переговоры Путина и Трампа станут пинком под зад Европе

Премьер Литвы: переговоры Путина и Трампа станут пинком под зад Европе РИА Новости/Алексей Никольский Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об украинском конфликте станут "пинком под зад" для Европы, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает Sputnik Литва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Пинком под зад Ес - это хорошо, но возможны варианты, например - удар в промежность!🤠😱👈😜
Ответить
19 час.
наверх