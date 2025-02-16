Премьер Литвы: переговоры Путина и Трампа станут пинком под зад Европе РИА Новости/Алексей Никольский Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об украинском конфликте станут "пинком под зад" для Европы, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает Sputnik Литва.