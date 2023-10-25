Сова и белка-летяга возглавили рейтинг самых необычных пассажиров поездов

Рейтинг самых необычных пассажиров поездов за девять месяцев текущего года возглавили сова и белка-летяга, сообщается в Telegram-канале ЗабЖДБыло отмечено, что количество перевозок хвостатых путешественников увеличилось на 30%, достигнув отметки в 680 питомцев.