Сова и белка-летяга возглавили рейтинг самых необычных пассажиров поездов

Рейтинг самых необычных пассажиров поездов за девять месяцев текущего года возглавили сова и белка-летяга, сообщается в Telegram-канале ЗабЖДБыло отмечено, что количество перевозок хвостатых путешественников увеличилось на 30%, достигнув отметки в 680 питомцев.
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