Лавров: структуры ООН не должны участвовать в мирных инициативах по Украине

Важно, чтобы представители ООН не участвовали в так называемых мирных инициативах по Украине. заявил глава МИД России Сергей Лавров генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, об этом 27 сентября сообщается на сайте МИД РФ.
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