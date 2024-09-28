РАН: в учебниках стран СНГ Россию представляют колониальным государством

В основном в учебниках постсоветских стран Россия представлена как колониальное государство, сообщает 28 сентября РБК со ссылкой на исследование Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН).
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