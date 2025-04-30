Так-так, дорогие волшебники и ведьмы, готовность № 1? С метел пыль смахнули? Крылушки расправили? Сегодня — Вальпургиева ночь (как раз в ночь на 1 мая).
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Так-так, дорогие волшебники и ведьмы, готовность № 1? С метел пыль смахнули? Крылушки расправили? Сегодня — Вальпургиева ночь (как раз в ночь на 1 мая).