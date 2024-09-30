Имущество взяткодателя по делу генерала Кузнецова арестовали на сумму 50 млн руб

На недвижимость, принадлежащую краснодарскому бизнесмену Льву Мартиросяну, обвиненному в даче взятки бывшему главному кадровику Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, наложили обеспечительный арест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии