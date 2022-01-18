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Российским компаниям предрекли кибератаки после задержания хакеров из REvil

Эксперты предрекли российским компания кибератаки после задержания хакеров из группы REvil. Специалисты полагают, что это может создать не только временные проблемы цифровым преступникам, но и сказаться на благополучии организаций из России.

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