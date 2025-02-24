Маск анонсировал восьмой полет системы Starship

Набор высоты Starship S33 во время седьмого испытательного полета / © SpaceX Ранее при подготовке к полету инженеры SpaceX провели самые долгие статические огневые испытания двигателей верхней ступени Starship — корабля Ship 34, который отправится в восьмой полет.
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