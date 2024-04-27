Бастрыкин потребовал доклад о случае с ребенком, которого отчим заставил есть сигареты

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить доклад о случае с мальчиком из Екатеринбурга, которого отчим заставил съесть сигареты в наказание за курение.
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