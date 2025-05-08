РИА Новости: боец СВО рассказал, как его прадед в ВОВ доставил орудие под огнём

Замкомбата по военно-политической работе 2-го стрелкового батальона 110-й ОМСБ 51-й армии с позывным Самара рассказал, что его прадед Иван Конюхов во время Великой Отечественной войны героически доставил орудие под огнём на «полуторке» — грузовике ГАЗ-АА.