Mazda CX-5 стал хитом в России — японский кроссовер продается лучше Haval M6 и белорусского Belgee X50+

В августе Mazda CX-5 закрепил за собой восьмое место в рейтинге самых популярных новых автомобилей в РФ Кроссовер Mazda CX-5, поставляемый в Россию по альтернативным каналам, вошлел в десятку самых продаваемых новых автомобилей страны по итогам августа 2026 года.