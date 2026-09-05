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Mazda CX-5 стал хитом в России — японский кроссовер продается лучше Haval M6 и белорусского Belgee X50+

Mazda CX-5 стал хитом в России — японский кроссовер продается лучше Haval M6 и белорусского Belgee X50+

В августе Mazda CX-5 закрепил за собой восьмое место в рейтинге самых популярных новых автомобилей в РФ Кроссовер Mazda CX-5, поставляемый в Россию по альтернативным каналам, вошлел в десятку самых продаваемых новых автомобилей страны по итогам августа 2026 года.

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